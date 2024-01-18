Полеты будут осуществляться два раза в неделю на воздушных судах A320.

Juneyao Airlines выполняла рейсы из Шанхая во Владивосток с конца июня 2019 года, в начале 2020 года авиасообщение с Китаем было прекращено. Авиасообщение между Россией и КНР было возобновлено в марте 2022 года.

На начало 2024 года с запуском новых рейсов авиакомпании "Россия" в Пекин и Харбин общее количество рейсов из аэропорта Владивостока в Китай достигло 20 вылетов в неделю.

Juneyao Airlines — бюджетная китайская авиакомпания, выполняет рейсы из двух аэропортов Шанхая — Пудонг (Pudong) и Хунцяо (Hongqiao). В авиапарке авиакомпании находится 45 самолетов: 36 Airbus A320-200 и 9 A321-200. Этому перевозчику также принадлежит бюджетная дочерняя авиакомпания 9 Air.