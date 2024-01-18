Льгота предоставляется с прошлого года в рамках федерального проекта "Электроавтомобиль и водородный автомобиль", куратором которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Начатый в прошлом году эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам в целом оказался успешным: льготой воспользовались около 5 тысяч автомобилистов, они совершили порядка 315 тысяч проездов. Льгота возобновит действие с 19 января", — цитирует Белоусова пресс-служба кабмина.

Льготы действуют, в частности, на платных участках автодорог М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД, северный обход Одинцова, а также на отрезке с 15-го по 58-й км трассы М-11.

Как отмечает правительство, данная мера поддержки в 2023 году была одним из стимулов для приобретения электромобилей: средний прирост их количества в регионах, прилегающих к платным участкам федеральных дорог, составил 70%, в остальных регионах — 40%. Кроме того, мера способствовала двукратному увеличению загрузки зарядных станций и повысила интерес бизнеса к развитию зарядной инфраструктуры на платных магистралях.

Продажи новых электромобилей в РФ в 2023 году, по данным "Автостата", составили чуть более 14 тыс. шт., увеличившись в 4,7 раза. Доля этого вида транспорта в общих продажах новых легковых автомобилей в стране была на уровне 1,3%.