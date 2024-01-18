Всего за год было выполнено 10 тыс. рейсов, что на 21,8% больше аналогичного показателя 2022 года.

Самыми популярными направлениями авиакомпании в/из Красноярска стали Москва (479,9 тыс. пассажиров), Санкт-Петербург (173,6 тыс. пассажиров), Сочи (172,3 тыс. пассажиров), Благовещенск (124,8 тыс. пассажиров) и Иркутск (124 тыс. пассажиров).

"Аэрофлот" в 2021 году открыл хаб в аэропорту Красноярска, который является для авиакомпании вторым базовым аэропортом после "Шереметьево". В ноябре 2023 года компания заявила о намерении в 2024 году увеличить число самолетов, базирующихся в Красноярске, с 6 до 12. Всего до 2026 года, как сообщал глава Минтранса РФ Виталий Савельев, число самолетов "Аэрофлота" в красноярском хабе должно вырасти до 18.

Международный аэропорт Красноярска является базовым для авиакомпаний NordStar, "КрасАвиа", "Икар" и "Аэрофлот". В целом, по данным сайта авиапредприятия, полеты из Красноярска осуществляют более 20 авиакомпаний более чем по 60 направлениям.

По итогам 2023 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 22% — до рекордных 3,8 млн человек.