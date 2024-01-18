Так, на самолетах было обслужено 6 млн 58,285 тыс. человек, что на 9,3% больше, чем в 2022 году.

Количество пассажиров международных рейсов увеличилось за год на 27,7%. На внутренних маршрутах прирост пассажиропотока составил 4,9%. Перевезено также 14,63 тыс. тонн грузов (рост на 16,1%). Производственный налет увеличился на 8,1%, до 158,806 тыс. часов. Вертолетами перевезено 629,304 тыс. пассажиров (рост на 14,3%) и 85,001 тыс. тонн грузов (рост на 13,9%). Производственный налет составил 122,24 тыс. часов. В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики (крупнейший — "ЮТэйр — вертолетные услуги"), компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Группу контролирует АО "АК-инвест".