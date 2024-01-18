Так, задержаны местные рейсы до Тикси, Депутатского, Среднеколымска, Зырянки, Саккырыра, Соболоха авиакомпаний "Полярные авиалинии", "Якутия" и "АЛРОСА".

Кроме того, задержаны на вылет несколько центральных рейсов до Москвы, а также международный рейс до Харбина АК "Якутия".

По информации пресс-службы аэропорта, температура воздуха составляет минус 44 градуса, туман. Метеорологическая видимость — 150 метров.

"В аэропорту отправления задержан рейс авиакомпании "Аэрофлот" Москва — Якутск, ожидаемое время прибытия — 18:50. Также по решению авиакомпании задержан рейс авиакомпании "Якутия" Сочи — Москва — Якутск, прибытие ожидается в 16:30 (вместо 08:10 по расписанию)", — говорится в сообщении.

Расписание полетов корректируется в соответствии с метеоусловиями.