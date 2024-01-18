Вопросы строительства нового терминала аэропорта обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан.

"Глава TAV Airports Holding представил обновленную информацию о ходе реализации проекта. Так, на сегодняшний день строительные работы завершены на 87%. Открытие нового терминала планируется в июне текущего года", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, после введения в строй нового международного терминала действующий терминал будет использоваться только для внутренних рейсов.

Два терминала смогут обслуживать 14 млн пассажиров в год, объем грузопотока планируется довести до 100 тыс. тонн.

Крупнейший в Казахстане аэропорт в Алматы находится под управлением турецкого холдинга TAV Airports.