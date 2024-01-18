На Пискаревском мемориальном кладбище пройдёт церемония возложения цветов к монументу Матери-родине, а в Ледовом дворце, как сообщает пресс-служба комитета по культуре, пройдет концерт "Непокорённый герой-Ленинград". Прозвучат фрагменты Седьмой "Ленинградской" симфонии Дмитрия Шостаковича, стихотворения Ольги Берггольц. Литературно-музыкальные композиции и танцевальные номера будут сопровождаться хроникой блокадных дней и кадрами освобождения города.

В фойе Театра марионеток имени Деммени состоится открытие экспозиции "Начались блокадные дни...". "В блокированном городе кукольники создали кукольный журнал "Крокодил на фронте", более 650 раз играли перед солдатами, передвигаясь с ними по дорогам войны, попадая под бомбежки. Спектакли и выступления на сцене прекратились только зимой 1942 года. На фронте, в блокадном Ленинграде, в госпиталях погибли пианист Предтеченский, художник и скульптор Павлович, актёр и режиссёр Дрожжин", — отмечают в пресс-службе.

Экспозиция в фойе театра включает в себя кукол из спектаклей "Кукольный город", "Цирк", "Сказка о мертвой царевне", "Гулливер в стране лилипутов", входивших в репертуар театра во время войны, фотографии, программки и будет сопровождена авторским комментарием народной артистки России Фаины Костиной.

В Театральной библиотеке будет дан старт циклу мероприятий "Театры города-фронта". Будет показан моноспектакль заслуженного артиста России Семёна Сытника "Блокадный дневник Александринки". Это рассказ о трагическом времени, о жизни в театре, ставшем общежитием и бомбоубежищем.

25 января состоится вечер-встреча с театроведом, многолетним руководителем литературно-драматургического отдела Театра музыкальной комедии, заслуженным работником культуры России Мариной Годлевской "Театр ежедневно бывает переполнен...". Блокадный подвиг Ленинградской музкомедии".

Рассказ будет сопровождаться демонстрацией отрывков из кинофильмов с участием артистов Ленинградского театра музыкальной комедии, выходивших на сцену во время блокады. Впервые будут показаны документы из собрания Санкт-Петербургской театральной библиотеки, относящиеся к блокадному периоду жизни театра.

1 февраля пройдёт лекция музыковеда, начальника Издательского отдела Мариинского театра Анны Петровой "Свободные творческие кадры" — артисты Кировского театра в дни блокады Ленинграда".

На лекции будут демонстрироваться редкие фотографии и документы из архива Мариинского театра, а также выпуски газеты "За советское искусство" — периодического издания театра, в годы войны выходившего в Ленинграде и Молотове (Пермь) (из собрания Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки).

Прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943 года стал возможен в результате операции "Искра". До полного освобождения оставалось больше года.