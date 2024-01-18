"В 2025-м мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. К этому времени Музей военной истории, безусловно, должен быть готов к приему посетителей и проведению мероприятий. Поэтому необходимо завершить все работы по его реконструкции до конца текущего года, чтобы после этого сотрудники музея и краевого Минкульта могли заняться наполнением и организацией экспозиций", — сообщил Томенко в своем телеграм-канале.

Пресс-служба правительства сообщает, что губернатор Томенко проинспектировал ход ремонтных работ в военно-историческом отделе Алтайского краеведческого музея. О масштабной реконструкции, которая сейчас идет в музее, шла речь на совещании в правительстве региона, которое провел Губернатор с руководителями органов власти региона, а также во время выезда на площадку, где ведется реконструкция музейного комплекса. В феврале 2018 года в Алтайском краеведческом музее случился пожар, были повреждены крыша и помещения второго этажа. По результатам открытого конкурса на выполнение работ по реконструкции музея был заключен контракт с компанией "Век-Строй".

После завершения реконструкции краеведческий музей станет центром военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Постоянная экспозиция будет посвящена увековечению памяти участников СВО и рассказу об истории Донбасса и Луганска. Кроме того, в музее будут экспозиции, связанные с ключевыми военными событиями российской истории, начиная с Отечественной войны 1812 года: это военные конфликты начала и второй половины XIX века, Афганистан, Чечня, события Великой Отечественной войны.

В настоящее время ремонтные работы на музейном объекте идут полным ходом. Есть сложности, поэтому требуется корректировка проектно-сметной документации, дополнительное финансирование и установление новых, реальных сроков сдачи объекта, отмечается в сообщении.