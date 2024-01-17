"Дополнительное время позволит командам завершить предпусковые проверки и анализ данных о состоянии корабля", — говорится в сообщении.

Теперь запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX предполагается осуществить со стартового комплекса 39В Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в четверг в 16:49 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 00:49 мск).

В состав экипажа корабля входят бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, который исполняет обязанности командира, пилот итальянец Вальтер Вилладеи и специалисты миссии швед Маркус Вандт и Альпер Гезеравджы, который станет первым астронавтом в истории Турции.

В рамках третьей миссии Axiom (Ax-3) экипаж из четырёх человек будет находиться на МКС около двух недель, в течение которых они будет работать вместе с действующим экипажем станции. Туристы проведут на ее борту 30 научных экспериментов.

После завершения миссии на МКС корабль с туристами должен будет совершить приводнение в Атлантике.