"Главная выставка этого года откроется 1 февраля. Посвящаем мы ее 200-летию отечественного художника-мариниста Алексея Боголюбова. Он был флотским офицером, который переквалифицировался в художники и стал главным художником морского ведомства. Его пейзажи крайне достоверны и имеют высокую ценность", — сказал Курносов.

По его словам, ЦВММ — один из крупнейших держателей произведений Боголюбова, на выставке будут представлены его работы из фондов и других музеев. Курносов сообщил, что 24 января планируется открытие выставки "Агитационное искусство и Рабоче-крестьянский Красный флот", посвященной 105-й годовщине создания РККФ.

"Эта тема интересна многим. Она о том, что агитация позволила после разрухи буквально возродить в считанные годы флот, который отстаивал рубежи в годы Великой Отечественной войны и защищал Дорогу жизни, эта тема очень значима", — сказал представитель музея.

По его словам, во всех филиалах музея в январе откроются тематические выставки, посвященные прорыву блокаде и освобождению Ленинграда. "Завтра для всех ленинградцев-петербуржцев значимый день. Мы приурочили к этому дню наш традиционный музейный день — День дарителя. Это день, когда мы собираем в стенах Центрального военного-морского музея тех людей, которые сочли нужным передать что-то из своих личных коллекций. 90% экспозиции музея — дары от чистого сердца", — сказал Курносов.

Кроме того, 25 января в ЦВММ пройдет церемония открытия мемориальной доски с фамилиями сотрудников музея, погибших в годы блокады от обстрелов и голода.

Курносов сообщил, что всего Центральный военно-морской музей и его филиалы в 2023 году посетили только по билетам 852 тыс. человек. "Кроме того, музей проводит внешние выставки и бесплатные мероприятия. Если считать все наши мероприятия и выставки, учитывать посещение сайтов и соцсетей, то по самым скромным подсчетам наша аудитория в 2023 году составила примерно 27 млн человек", — сообщил Курносов.