Кроме того, предусмотрен ряд мест, где будут проводиться чины освящения воды.

"Сотрудниками МЧС проверены толщина и состояние льда, дно водоемов и другие параметры с учетом требований безопасности к оборудованию купелей. В местах купаний оборудованы отдельные спуски для входа и выхода из купелей, установлены улавливатели по краям. Будут организованы пункты для переодевания и обогрева людей", — говорится в сообщении.

В крещенскую ночь и днем 19 января на местах предусмотрено дежурство сотрудников полиции, спасателей, медицинских работников, представителей администраций муниципальных образований, волонтерских и общественных организаций.

Всего планируется привлечь свыше 580 специалистов правоохранительных структур и ответственных ведомств. Подготовлено более 200 единиц техники, плавсредства и водолазное оборудование.