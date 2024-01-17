"Мы совершили значительный рывок — наши экспозиции в 2023 году приняли более 240 тысяч человек. В лидерах традиционно Музей Куликовской битвы в Моховом, но очень серьезные результаты показали музеи представительства в Туле — Пространства "Археология", — процитировали в пресс-службе директора музея-заповедника Владимира Гриценко.

По данным пресс-службы, 3 тыс. человек приехали на Куликово поле на январские каникулы. Порядка 1,5 тыс. посетителей побывали с 1 по 8 января в филиале музея-заповедника в Музейном квартале. Третье место — у "Тульских древностей".

Говоря о планах на нынешний год, Гриценко отметил, что в Епифани планируется открыть новое историческое пространство в Доме Пучковых, а предварить презентацию — в пространстве "Археология" в Туле. Здесь же и в выставочном зале в Моховом будут показаны уникальные археологические коллекции, которые поступили в фонды музея-заповедника в прошлом году.

Также в 2024 году продолжатся работы по организации в епифанских памятниках архитектуры межрегионального фондохранилища. Первая очередь проекта предполагает создание центра научной обработки и хранения коллекций. Для посетителей будет организовано пространство открытого хранения и зона для проведения тематических программ.

Реставрационные работы объектов культуры идут в соответствии с программой "Историческая память".

В пресс-службе также отметили, что при участии музея-заповедника "Куликово поле" в прошлом году в Старобельском краеведческом музее — филиале Луганского краеведческого музея — был организован детский центр "Тайны и загадки родной природы". Эта образовательная интерактивная площадка по изучению природы родного края предлагает различные формы работы с маленькими посетителями. Она придумана тульскими экспозиционерами на основе выставки, которая работает в Музее Куликовской битвы в Моховом — "Природа Куликова поля. Тайны и загадки".

"Проект поможет проводить школьные уроки окружающего мира и биологии, мероприятия, квесты на основе природного наследия", -отмечается в сообщении.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя музей Куликовской битвы, мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности", научный центр "Археология и реставрация" и музей-лабораторию в Туле.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.