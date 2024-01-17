Помимо изменения официального названия модного форума фестиваль также получил международный статус. Соответствующее постановление издало правительство региона.

Программу модного форума дополнят показ коллекций ведущих дизайнеров России и специальные события, посвященные памяти Зайцева. Также будет учреждена премия его имени.

Народному художнику РФ, лауреату Государственной премии РФ Зайцеву присвоено звание почетного гражданина города Иваново.

Фестиваль моды проводится в городе Плёс Ивановской области с 2005 года. В мероприятии ежегодно участвуют известные дизайнеры из России и дружественных стран, авторы студенческих коллекций, детские театры моды. В рамках фестиваля мод проходят тематические мастер-классы, сессии, круглые столы по актуальным вопросам развития текстильной отрасли и тенденциям в легпроме с участием экспертов, бизнес-сообщества, дизайнеров, представителей органов власти, научной общественности, студентов профильных вузов.