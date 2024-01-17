"Предметы имеют возраст более 300 лет. Всего 43 креста-тельника. Все они относятся к типу старинной меднолитой пластики, которая выпускалась старообрядческими литейными мастерскими", — приводит пресс-служба слова гендиректора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

Предметы представляют собой восьмиконечный крест внутри четырехконечного без изображения Христа. Такая форма была распространена в русской православной церкви в середине XVII века к моменту начала раскола.

"Есть и другие "старообрядческие" признаки у поступивших в музей крестов. К ним относится надпись на титле — вместо нового написания "IНЦI" (Иисус Назарейский Царь Иудеи), появившегося на Руси в начале XVII века, старообрядцы использовали старую надпись "ЦРЬ СЛВЫ IС ХС" (Царь Славы Иисус Христос)", — отмечает Шаромазов.

На вечное хранение в музей-заповедник кресты передали представители управления Минкультуры РФ по Северо-Западному округу.

Как отмечает пресс-служба, предметы пополнят коллекцию "Металл", которая в настоящее время включает более 4 тыс. экспонатов. По информации хранителя музея Екатерины Сизовой, кресты имеют следы загрязнения, окисления и деформации и уже стоят в очереди на реставрацию, которую проведут в музейной мастерской.