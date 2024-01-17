В настоящее время для получения субсидии на строительство модульных объектов размещения необходимо, чтобы модули были произведены на заводе.

«Мы предлагаем внести изменения в правила предоставления субсидий, и с 2024 года разрешить регионам Дальнего Востока и Арктики самим определять перечень удаленных муниципалитетов, где требования по заводскому производству распространяться не будут. Чтобы не мы из Москвы определяли, а коллеги на местах», — сказал он на совещании президента с членами правительства.

По словам Решетникова, заводское производство в большей степени гарантирует безопасность и качество продукции, а также уровень комфорта для туристов.

«Но на Дальнем Востоке мало точек заводского производства модульных конструкций. И коллегам приходится автотранспортом везти модули из Новосибирска или Иркутска, по железной дороге чуть ли не из Подмосковья», — пояснил он.

Министр подчеркнул, что для тех случаев, когда не будет действовать требование по заводскому производству, будет определен минимальный перечень параметров, и их нужно будет соблюдать.