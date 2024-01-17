«Мы отмечаем существенный рост числа турпоездок в эти регионы. За 11 месяцев прошлого года в гостиницах остановилось на 1,8 млн человек больше, чем годом ранее. Это плюс 40%. Доля поездок в ДФО и Арктику в общем числе турпоездок по России выросла до 8,6%. Это более чем на один процентный пункт», — сказал он на совещании президента с членами правительства.

Как отметил Решетников, в регионах активно вводятся новые номера, растет загрузка существующего номерного фонда, а также реализуются меры поддержки в рамках нацпроекта по туризму.