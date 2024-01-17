"В рамках подготовки к Международному Кантовскому конгрессу, приуроченному к 300-летию великого философа, ученые БФУ совместно с Кафедральным собором разработали методическое пособие для экскурсоводов по освещению жизни и творчества великого философа. Пособие станет инструментом, который поможет экскурсоводам в процессе разработки экскурсий. По словам авторов, издание лишь дает ряд рекомендаций и не претендует на статус свода правил", — говорится в пресс-релизе.

В материале методички перечислены основные объекты интереса, которые связаны с жизнью Иммануила Канта, а также объясняется смысловое наполнение (цель) экскурсии. Каждый экскурсионный трек сопровождается дополнительной информацией в помощь: цитаты из трудов великого философа, иллюстративный материал.

Ранее в БФУ был реализован проект создания "Кант-бота", который способен поддержать разговор о смысле жизни, рассказать об основных положениях философии Канта, найти в его работах подходы к ответам на непростые этические вопросы и острые вызовы современности.

Как сообщалось, БФУ совместно с правительством Калининградской области готовит программу празднования 300-летия со дня рождения философа, родоначальника немецкой классической философии Иммануила Канта в 2024 году.