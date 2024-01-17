"В нашем музее не было танков. Сейчас у нас появилось целых два. С танком Т-34 Советский союз вступил войну, а с танком ИС-3 закончил. Т-34 с 76 калибром — это первый танк времен 1940 года. Эти танки участвовали в военных действиях, принимали первые атаки и были лидерами в бою. Танки, в том числе, выпускались в Ленинграде для фронта и обороны блокады. Они ходили по Ладожскому озеру во время блокады. Чтобы не провалиться под лед с них снимали башни, которые танки тащили на санях", — сказал Березняцкий.

Он уточнил, что второй танк ИС-3 был создан уже в конце войны.

"7 сентября 1945 года он поразил наших союзников на параде Победы в Берлине. Там участвовало 52 таких танка. Мощь танков была обескураживающая для того времени", — уточнил представитель музея.

Березняцкий сказал, что по итогам 2023 года музей "Дорога жизни" посетило почти 67 тыс. человек, только 9 мая было зарегистрировано порядка 9 тыс. посетителей.

"Это говорит о высоком интересе к музею и его востребованности. Большая часть посетителей экспозиции — школьники. Для них подготовлена специальная интерактивная программа... Было бы здорово, чтобы в планах школы был день музея, когда дети в рамках образовательной программы могли приезжать к нам", — уточнил директор.

Он отметил, что 18 и 27 января в музее пройдут торжественные блокадные мероприятия.

Музей открыл свои двери для посетителей 12 сентября 1972 года.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне было принято решение о полной реконструкции филиала "Дорога жизни". После реконструкции филиал вновь открылся 9 мая 2015 года.