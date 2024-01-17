Он уточнил, что второй танк ИС-3 был создан уже в конце войны.
"7 сентября 1945 года он поразил наших союзников на параде Победы в Берлине. Там участвовало 52 таких танка. Мощь танков была обескураживающая для того времени", — уточнил представитель музея.
Березняцкий сказал, что по итогам 2023 года музей "Дорога жизни" посетило почти 67 тыс. человек, только 9 мая было зарегистрировано порядка 9 тыс. посетителей.
"Это говорит о высоком интересе к музею и его востребованности. Большая часть посетителей экспозиции — школьники. Для них подготовлена специальная интерактивная программа... Было бы здорово, чтобы в планах школы был день музея, когда дети в рамках образовательной программы могли приезжать к нам", — уточнил директор.
Он отметил, что 18 и 27 января в музее пройдут торжественные блокадные мероприятия.
Музей открыл свои двери для посетителей 12 сентября 1972 года.
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне было принято решение о полной реконструкции филиала "Дорога жизни". После реконструкции филиал вновь открылся 9 мая 2015 года.