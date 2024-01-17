"Сегодня, 17 января, самолет рейса СУ 1200, следовавший из аэропорта Шереметьево, должен был приземлиться в Перми в 12:40 местного времени. Однако из-за попутного ветра экипаж не смог посадить воздушное судно с первого раза и принял решение уйти в зону ожидания и сделать повторный заход на посадку после улучшения погодных условий", — говорится в сообщении.

В итоге самолет провел в небе над Пермью более часа и совершил посадку только в 13:45.

Обратный рейс СУ 1201 из Перми отправился в Москву в 15:07 по местному времени.