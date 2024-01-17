"В регионе порядка 20 предприятий, которые проводят у себя экскурсии для туристов. Наиболее активно свои туристические проекты развивают Волжский трубный завод, "Волгограднефтемаш", "Волма", "Красный Октябрь", "ТД Грасс", "Волгоградтранспригород", — говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители предприятий смогут "изготовить" трубу, примерив на себя работу оператора пульта непрерывного станка трубопрокатного цеха; "сделать" деталь промышленного назначения. Кроме того, можно посетить перерабатывающие предприятия АПК: к примеру, "Сады Придонья" предлагают ознакомиться с полным циклом производства напитков. Площадки крупных заводов и организаций в рамках профориентационной работы могут посетить как студенты профильных учебных заведений, так и любители путешествий в ходе экскурсионных туров, говорится в сообщении.