"Я бы хотел предложение внести по аэропортам — у нас в стране к 2030 году в эксплуатации будет 241 аэродром, из которого на сегодняшний день 228 — это действующие аэродромы, из которых 111 подлежат реконструкции и капитальному ремонту до 2030 года. На все это нам необходимо 383 млрд руб., и часть этих денег мы будем привлекать за счет механизма государственно-частного партнерства", — сказал Савельев.

"Тем не менее, мы хотели бы предложить, если вы поддержите, создать фонд именно для капитального ремонта и реконструкции аэродромов. Если вы поддержите, мы в ближайшее время подготовим такие предложения, которые позволят по принципу дорожного фонда финансировать инфраструктуру аэродромов", — добавил министр.

Путин ответил, что такой фонд может быть создан: "Это возможный проект. Надо над этим подумать, понять источники финансирования".