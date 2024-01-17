Представитель «Органик Маркет» подтвердил «Интерфаксу» факт сделки, отметив, что компания «заинтересована в инвестициях в бизнес по производству канатных дорог».

ООО «Национальные канатные дороги» (сокращенное название ООО «НКД»), как следует из информации на ее сайте, специализируется на создании объектов горнолыжной инфраструктуры и городских канатных дорог, а также эксплуатации канатных дорог. Компания была создана в 2018 году, зарегистрирована в городе Майкоп (Кабардино-Балкария). Оставшаяся доля 33,3% компании принадлежит ООО «Миракл».

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2022 году составила 2,26 млрд рублей, чистая прибыль – 7,8 млн.

Бачин — один из ведущих в России девелоперов и инвесторов объектов гостиничной и туристской инфраструктуры. Среди реализованных проектов — курорты "Завидово", "Ярославское взморье", "Роза Хутор" и другие.