Выставка будет работать до 14 апреля, сказала она.

Как рассказала научный сотрудник отдела научного проектирования экспозиций и выставок музея Светлана Семенова, в экспозицию вошли списки с икон, доступных прихожанам в годы немецко-фашистской блокады, фотографии из фонда учреждения. Кроме того, ряд предметов предоставили другие петербургские музеи и владельцы частых коллекций.

"Мы на нашей выставке представляем фотографии батюшек, которые работали (в блокадном городе — ИФ). У нас будет блокадная книга "Голоса ленинградцев" — это воспоминания священников и прихожан разных храмов", — отметила Семенова.

Посетители музея также смогут увидеть фотопортреты, скульптурные композиции и медали митрополита Ленинградского Алексия Симанского.

"В городе работало десять храмов, и далеко не каждый физически мог дойти до них: голод, холод, постоянные обстрелы... Мы показываем предметы личной религиозности, которые находились во многих семьях и, наверное, заменяли верующим ленинградцам посещения храмов. Каждый из этих предметов связан с личной историей", — сказал старший научный сотрудник отдела образовательных программ и научно-методической работы музея Владимир Безродин.

Кроме того, часть экспозиции посвящена подвигам альпинистов, занимавшихся с августа 1941 года маскировкой городских доминант — куполов и шпилей. "Мы вспоминаем и последствия блокады, показывая фотографии пострадавших храмов Ленинграда и, частично, ближайших пригородов", — добавил Безродин.