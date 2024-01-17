"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов 19 и 20 января в Крыму ожидаются дожди, 20 января переходящие в снег. В южных, центральных, восточных районах и в горах — очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед, гололедица", — говорится в сообщении.

Ожидается также усиление юго-западного ветра с переходом на северо-восточный до 15-20 м/с, местами — до 25 м/с. Ранее МЧС объявляло штормовое предупреждение в Крыму на понедельник-вторник из-за резкого ухудшения погоды и продлевало на среду из-за прогноза на гололедицу.