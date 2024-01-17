"За 2023 год тульский филиал посетили более 30 тысяч человек, из них более 8 тысяч — дети. Более четырех тысяч воспользовались при посещении выставок и мероприятий музея Пушкинской картой", — говорится в сообщении.

"Уверен, что растущая популярность исторических экспозиций — это не временное явление в обществе, а осознанная необходимость изучать историю своей страны", — процитировали в пресс-службе генерального директора Исторического музея Алексея Левыкина.

В первую новогоднюю неделю 2024 года в филиале ГИМ в Туле побывали 3 тыс. человек. Туляки и гости города посетили выставки "Ars Botanica. Растительные мотивы в бисере в первой половине XIX века" и "Шедевры Императорского стеклянного завода XIX-начала ХХ века", новогоднюю театрализованную программу и разнообразные мастер-классы.

В нынешнем году филиал ГИМ представит ряд ярких выставочных проектов.

Так, в феврале откроется выставка "Красавец мужчина. Мужская мода на рубеже XVIII -XIX веков".

Главным проектом в Год семьи станет выставка "Русская свадьба", посвященная традициям и обрядам, связанным с главным семейным торжеством.

Экспозиция "Время. История. Миф. Французские часы" запланирована на ноябрь. Проект представит часы, украшенные композициями с изображением персонажей мировой истории и античной мифологии, в образах которых заложены вечные культурно-исторические и нравственные смыслы.

Эпохе викингов посвящена выставка "Викинги. Путь на Восток". Это монографический показ комплекса материальной культуры скандинавов эпохи викингов, осваивавших речные пути Восточной Европы и ставших частью древнерусского общества.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров.