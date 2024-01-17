"Таким образом, это будет огромное пространство от Болотной до великолепного памятника Петру Первому на стрелке, дальше — Крымская набережная, Пушкинская набережная и до Воробьёвой набережной. Это в целом где-то около 17-18 километров пешеходных пространств, которые, конечно, будут востребованы москвичами и гостями столицы", — продолжил мэр.

Главный инженер компании-подрядчика Павел Звирь в свою очередь сообщил, что в прошлом году было выполнено 82% от стоимости работ. "Заканчиваем работы летом 2024 года. По оставшимся работам: осталось благоустройство, архитектурная подсветка и подводка сетей. Все коммуникации, которые мешали ходу строительства, вынесены в период строительства. Само пролётное строение моста было собрано в Подмосковье, на барже в сентябре прошлого года было доставлено непосредственно в Водоотводной канал и здесь методом разворота поставлено", — сказал Звирь.

Строительство пешеходного моста через Водоотводный канал Москвы-реки началось в марте 2023 года и осуществляется за счёт городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы Москвы.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы, новый мост длиной 58 м и шириной 8 м соединит остров Балчуг (Болотную набережную) с Крымской и Якиманской набережными и, таким образом, станет частью пешеходного маршрута от Воробьёвых гор до Дома культуры "ГЭС-2". Он сделает ближе и доступнее знаковые объекты острова Балчуг: в частности, путь от "Музеона" до арт-пространства "Красный Октябрь" займёт примерно на 10 минут меньше и станет значительно комфортнее. Особенностью конструкции является установка ребра жёсткости снаружи по центру, что позволит разделить встречные потоки пешеходов и одновременно создать длинную 36-метровую скамейку для желающих отдохнуть.

В пресс-службе добавили, что на данный момент строительная готовность объекта составляет 70%. Завершить строительство пешеходного моста через Водоотводный канал Москвы-реки планируется в 2024 году.

В декабре 2023 года Собянин поручил разработать проект пешеходного перехода под Малым каменным мостом. Новое искусственное сооружение длиной 158 м, построенное в русле Водоотводного канала, соединит разделённые улицей Серафимовича участки Болотной набережной. В результате путь пешком от Болотной площади до кинотеатра "Ударник" и ГЭС-2 сократится почти в два раза — с 300-375 до 150-230 метров.