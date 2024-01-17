Посетители могут ознакомиться с репродукциями акварельных работ знаменитого художника-иллюстратора второй половины XIX — начала XX столетий, автора эскизов костюмов, в которые облачались представители дворянства.

Сергей Соломко виртуозно писал акварелью исторические и аллегорические сюжеты, сцены из боярской жизни и иллюстрации к русским сказкам, отметили в пресс-службе.

Художник активно сотрудничал с журналами, иллюстрировал произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Чехова. На основе его работ издана серия открыток, прославившая его в России и за ее пределами.

Сергей Соломко также делал зарисовки театральных постановок с целью их публикации в театральной периодике, исполнял афиши.

На 1900-е годы пришелся пик востребованности художника. Именно он выполнил эскизы древнерусских костюмов для бала 1903 года, посвященного 290-летию дома Романовых, — самого известного и масштабного праздника, состоявшегося в Санкт-Петербурге во время царствования Николая II. Кроме того, художник создавал модели для Императорского фарфорового завода, работал с ювелирной фирмой Карла Фаберже.

На выставке в Удомельском краеведческом музее представлены сценические костюмы допетровского времени, созданные художником Евгенией Толмачевой. Также в экспозицию включены авторские куклы студии "Вдохновение", выполненные по мотивам костюмов гостей бала 1903 года.

Выставка будет работать до 10 февраля.