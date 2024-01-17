"За 2023 год экскурсии и мероприятия, проходившие в усадьбе и ее филиалах, посетили 357 тыс. 775 человек", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в период нынешних новогодних праздников музей принял 6 тыс. 925 гостей.

В первые дни года в Ясной Поляне, а также в усадьбах Никольское-Вяземское и Малое Пирогово, на железнодорожных станциях "Козлова Засека" и "Ясенки", в Музее Земства и градостроительной истории в Крапивне, а также в культурно-выставочном центре "Л. Н. Т." в Туле для посетителей регулярно проводились экскурсии.

Так, в Музее Земства маленьким и взрослым гостям со 2 по 8 января предлагались мастер-классы по флористике, росписи керамики, изготовлению куклы-закрутки и крапивной нити, услуги музейной почты и новогодняя театрализованная игра-квест.

Культурно-выставочный комплекс "Л. Н. Т." с 3 по 8 января предлагал своим гостям больше узнать о жизни и праздничных традициях Тулы времен Льва Толстого. В интерактивном пространстве "Мой адрес всегда: Тула" можно было познакомиться с выставкой "Рождественские открытки в семье Толстых". На втором этаже комплекса гости знакомились с выставкой "Читаем Льва Николаевича Толстого". На ней представлены иллюстрации к рассказам из "Азбуки", выполненные юными художниками — учениками детской студии изобразительного искусства Тульского отделения Союза художников России.

Маленьких посетителей "Л. Н. Т." приглашали на мастер-классы, на которых можно было узнать об одежде жителей дореволюционной Тулы, самостоятельно раскрасить кукольные костюмы и смастерить тряпичных куколок для украшения новогодней елки.

На территории яснополянской усадьбы проходила детская программа "Рождественская сказка", включавшая представление в вертепе, мастер-класс, колядки и гадания, а также чаепитие и прогулку в санях.

В Доме культуры "Ясная Поляна" состоялся показ киноверсии балета "Нуреев: Щелкунчик", прозвучала литературно-музыкальная композиция "Соната воспоминаний", основанная на мемуарах старших детей Толстых.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.

На территории усадьбы проходят встречи писателей, критиков, переводчиков произведений великого русского классика, театральные фестивали.