"На выставке мы представляем порядка 120 архивных документов, фотографий и карт, в которых запечатлен процесс становления Свердловской области. В том числе: пуск Уралмашзавода, Уральского вагоностроительного завода в Нижнем Тагиле, Северо-Уральского бокситового рудника", — цитируются в сообщении слова начальника регионального управления архивами Романа Тараборина.

Называется выставка "Не словами, но делами". Она расположена в Уральском государственном театре эстрады. Материалы объединены в пять разделов. Первый посвящен созданию области. Второй — 1940-м. Третий — послевоенному периоду. Четвертый — постсоветскому. Пятый — современному этапу.

Кроме того, пассажиров с 90-летием региона поздравляют в аэропорту Екатеринбурга. Пресс-служба екатеринбургского аэропорта "Кольцово" сообщает, что в терминалах и на привокзальной площади звучит объявление: "Уважаемые пассажиры! Сегодня Свердловской области исполняется 90 лет. Международный аэропорт Кольцово поздравляет жителей и гостей региона с юбилейной датой!"

В свою очередь губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил земляков с юбилеем. Вместе с тем, в Челябинске, в Историческом музее Южного Урала также открылась праздничная фотовыставка "Мы вместе!", посвященная специальной военной операции (СВО).

У выставки несколько разделов. Они касаются проводов южноуральцев на линию фронта, учебе и подготовке военных. Есть кадры с мест боевых действий, а также отправки гуманитарной помощи, восстановления жилых кварталов и православных храмов на территории новых регионов.

Ко дню рождения области традиционно приурочена народная премия "Светлое прошлое". Как уточняют организаторы, в этом году мероприятие пройдет в 20-й раз, церемония состоится 23 января. Премия вручается знаменитым челябинцам, проживающим в настоящее время за пределами Южного Урала, в знак общественного признания их заслуг в разных сферах.

Регионы были образованы в январе 1934 года, когда постановлением президиума Всероссийского центрального исполнительного комитета Уральская область разделилась на три: Челябинскую, Обско-Иртышскую и Свердловскую. В октябре 1938 года из состава Свердловской области выделили Пермскую.