"Сегодня аэропорт Казани закрыт временно на прилет и на вылет", — сказал Ханифов.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада, сильного ветра и плохой видимости в аэропорту Казани в среду задерживается вылет и посадка самолетов на нескольких авиарейсах.

Аэропорт Казани имеет взлетно-посадочную полосу длиной 3,75 тыс. метров и шириной 45 метров, аэровокзальный комплекс с тремя пассажирскими терминалами. Из аэропорта выполняются регулярные и чартерные перевозки по России, а также в ближнее и дальнее зарубежье.

Аэропорт принадлежит Татарстану через АО "Связьинвестнефтехим".

По данным реестра эксплуатантов и воздушных судов на 20 октября 2023 года, размещенным на сайте Росавиации, аэропорт Казани является одним из базовых для авиакомпаний "ЮВТ Аэро", "Авиасервис" и "Тулпар Эйр", также в аэропорту базируется авиакомпания "Казанское авиапредприятие".