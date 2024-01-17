"43 млн человек в общей сложности — это количество людей, которые побывали в наших музеях. В том числе, очень важная цифра, 1 миллион 100 тысяч билетов — билеты, купленные по "Пушкинской карте", — сказала Любимова на пресс-конференции в среду.

В пятерку по посещаемости, уточнила министр, вошли Петергоф — более 5 млн, музей-заповедник "Сталинградская битва" — более 3 млн 600 тыс., Эрмитаж — 3 млн 270 тыс., Русский музей — почти 2 млн 900 тыс. и Третьяковская галерея — более 2 млн 100 тыс. гостей.

Также Любимова сообщила, что свыше 1 миллиона человек посетили музей-заповедник "Павловск", музей Мирового океана, Царское Село, музей Победы, Владимиро-Суздальский и Новгородский музеи-заповедники, Пушкинский музей, Исторический музей и музеи Московского Кремля.