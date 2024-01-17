"Миллион человек побывали в российских (федеральных) музеях за 8 дней. Особенно приятно, что 20% из них — дети", — сказала Любимова на пресс-конференции в среду.

Она уточнила, что самыми посещаемыми музеями стали Третьяковская галерея, которую посетили 102 тысячи человек, Эрмитаж — 94 тысячи и заповедник "Царское село" — 90 тысяч.

Одним из самых посещаемых также стал Русский музей, в котором проходит выставка, приуроченная к 175-летию Василия Сурикова, сообщила Любимова. "Уже сейчас 100 тыс. человек за 1,5 месяца в Русском музее (посетило выставку Сурикова). Это говорит нам о то, что, по всей видимости, выставка Сурикова станет самой популярной выставкой Русского музея по посещаемости", — добавила она.

Кроме того, среди лидеров по посещаемости были Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Новгородский музей-заповедник, Исторический музей, Музей Мирового океана в Калининграде, Пушкинский музей и Музеи Московского Кремля.

Федеральные театры в период новогодних праздников собрали почти 230 тысяч зрителей, это почти на 20% больше, чем в аналогичный период 2023 года, сообщила министр.

В период новогодних праздников, более 40 представлений дали Московская и Санкт-Петербургская филармонии. Их посетили порядка 18 тысяч человек.