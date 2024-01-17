Заместитель председателя комитета правопорядка и безопасности региона Михаил Крячек сообщил журналистам, что безопасное купание будет обеспечено спасательными службами.

"В текущем году погодные условия позволяют безопасно провести крещенские мероприятия — толщина льда на водных объектах соответствует установленным требованиям безопасного нахождения на нем людей", — сказал он.

Начальник Гидрометцентра Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов подтвердил, что лед установился на всех водоемах Ленинградской области, кроме реки Вуоксы, где сильное течение.

"На реках области ледовый покров от 15 до 45 см. Ладожское озеро — 20-45 см и восток Финского залива — 10-35 см", — отметил синоптик.

Он добавил, что в Крещенскую ночь в Ленинградской области сохранится морозная погода с температурой воздуха 7-12 градусов ниже ноля.

Как подчеркнул заведующий стационарным приемным отделением скорой медицинской помощи Всеволожской клинической межрайонной больницы Андрей Тополян, людям с хроническими заболеваниями, а также детям и пенсионерам старше 60 лет не рекомендуется купаться в ледяной воде.

По данным пресс-службы правительства Ленинградской области, места для крещенских купаний будут организованы во всех районах региона, кроме Кингисеппского и Лужского, а также Соснового Бора.