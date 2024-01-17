Полеты будут выполняться два раза в неделю (по понедельникам и четвергам) на воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров.

Как сообщалось, из кировского аэропорта "Победилово" в настоящее время выполняются регулярные рейсы по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нарьян-Мар и Казань. В 2024 году планируется расширение географии авиаперевозок — также могут быть открыты рейсы в Минеральные Воды, Калининград и Самару. АО "Аэропорт Победилово" принадлежит Кировской области, полномочия акционеров осуществляет Минимущества региона.