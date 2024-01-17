Согласно статистике ведомства, первое место занял Китай, откуда приехали 186,4 тыс. туристов. На втором месте Малайзия с 145,4 тыс. путешественников. Замыкает тройку лидеров Россия, откуда приехали 102,2 тыс. туристов. Четвертое место заняла Южная Корея (97,9 тыс.), за ней – Индия (65,4 тыс.).

Как отметили в ТАТ, с 1 по 14 января Россия заняла первое место по турпотоку среди неазиатских стран. На втором месте США с 44,12 тыс. туристов. Замыкает тройку лидеров Германия, откуда приехали 43,8 тыс. туристов.

В первую десятку вошли Великобритания (43,1 тыс.), Франция (35,5 тыс.), Швеция (17,4 тыс.), Италия (15,25 тыс.), Казахстан (13,8 тыс.), Польша (13,1 тыс.) и Канада (12,8 тыс.).

Общий турпоток с начала года составил 1,3 млн, это на 48% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.