«В дополнение к двум еженедельным полетам авиакомпания добавляет новый рейс — по пятницам. Таким образом, "Аэрофлот" будет выполнять три рейса в неделю из Пулково — по четвергам, пятницам и воскресеньям, обратный рейс из Международного аэропорта Пхукета — по вторникам, пятницам и субботам», — говорится в сообщении.

Прямые рейсы из Санкт-Петербурга на Пхукет «Аэрофлот» выполняет с 29 октября 2023 года. В зимнем сезоне жителям Северо-Западного округа также доступны собственные прямые рейсы авиакомпании на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.