"Реставрация начнется с укрепления контрфорсов, наружных фундаментов и стен. В работах будет задействовано более 200 специалистов различных направлений", — сообщает пресс-служба АНО.

Масштабная реставрация собора проводится впервые, производство работ запланировано на три года.

Реставраторы уже демонтировали иконостас и разобрали полы в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове.

"Впервые в новейшее время специалисты получили доступ к подземным галереям. С древнейших времен известно об устроенных в подземных галереях усыпальницах псковских князей. Специалисты изучают степень сохранности некрополя и вырабатывают методику проведения работ по сохранению памятника истории и культуры", — сообщили в пресс-службе АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)".

Современное, четвёртое по счёту, здание Троицкого собора строилось на протяжении 17 лет и было закончено в 1699 году. Храм возводился на фундаментах предыдущих строений, но при этом "вырос" в высоту до 78 метров.

Большое влияние на архитектурное решение оказали традиции московской архитектуры XVII века, в частности, выделен вытянутый шестистолпный четверик, увенчанный пятью главами.

В конце XVIII века из-за трещин, образовавшихся вследствие неодинаковой осадки собора, были заложены открытые боковые галереи, а само здание храма укреплено контрфорсами.

Церковь во имя преподобного Серафима Саровского устроена в нижнем ярусе собора. За ее алтарем находится еще одна древняя усыпальница.

О том, что подклет Троицкого собора является местом погребения князей и священства, известно по письменным источникам. В частности, здесь похоронен юродивый Никола Салос, который, согласно легенде, в 1570 году спас город от карательного похода царя Ивана Грозного.