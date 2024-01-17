"Исковые требования ("ТВК "Россия" — ИФ) удовлетворить. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца", — сказано в материалах суда.

Иск "ТВК "Россия" был подан в октябре прошлого года. Компания потребовала взыскать с оператора "Жуковского" задолженность в размере 28,3 млн руб. (а также неустойку в 3,8 млн руб.), возникшую за период с октября 2020 по декабрь 2021 гг. по договору аренды, заключенному сторонами в январе 2015 года. По этому договору "ТВК "Россия" передало "Рампорт Аэро" во временное владение 11 земельных участков и два объекта недвижимого имущества.

По данным судебной картотеки, задолженность "Рампорт Аэро" по данному договору и ранее становилась предметом исковых требований со стороны "ТВК "Россия". Первый такой иск — на 17,5 млн руб. — был подан в 2019 году, однако производство по делу было прекращено в связи с заключением мирового соглашения. В 2022 году было подано два аналогичных иска, еще один в августе 2023-го — все они были удовлетворены и поддержаны судами вышестоящих инстанций.

"ТВК "Россия" — структура госкорпорации "Ростех", учреждена в 2008 году по указу президента РФ о создании национального центра авиастроения в Жуковском. Одной из задач компании была организация выставок в сфере промышленности и транспорта — в частности, на переданных ТВК землях раз в два года проходит Международный авиационно-космический салон (МАКС). С ноября 2023 года, по данным ЕГРЮЛ, компания находится в стадии ликвидации.

"Рампорт Аэро" образовано в 2014 году для строительства и управления аэропортом "Жуковский": одним из учредителей компании является ООО "Юнайтед эйрпортс менеджмент" — на тот момент структура литовской Avia Solutions Group (получило 75% в компании), вторым — "ТВК Россия" (25%).