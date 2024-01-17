В частности, флагманская авиакомпания группы — "Аэрофлот" — в прошлом году перевезла 25,2 млн человек (+22,8% г/г), лоукостер "Победа" — 13 млн (+11,5%), "Россия" — 9,1 млн (+7,3%).

На внутренних линиях вся группа перевезла 37,7 млн пассажиров (+6,8% г/г; сопоставимо с 2021 г.), на международных — 9,6 млн (на 4,2 млн и 1,1 млн пассажиров больше, чем в 2022 и 2021 году соответственно).

Пассажирооборот группы вырос на 25,4% г/г, до 123,4 млрд пассажиро-километров (пкм). Занятость пассажирских кресел увеличилась на 3,9 процентного пункта к 2022 году и составила 87,5%, что, по данным "Аэрофлота", является наивысшим годовым результатом группы.

В декабре пассажиропоток группы составил 3,7 млн человек (+22,3% г/г), пассажирооборот — 10,2 млрд пкм (+32% г/г), занятость кресел — 84,2% (+2,3 п.п. г/г).

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% — у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.