По данным пресс-службы, с 2018 по 2022 годы общий турпоток в регион составил 9,5 млн человек. По сравнению с 2016 годом число гостей, приезжающих в Верхневолжье, выросло в два раза.

Увеличился спрос на туры выходного дня и гастрономические туры, школьные поездки, растёт популярность сельского туризма.

"За последние несколько лет доходы от туризма в консолидированный бюджет Тверской области составили более 3 млрд рублей. Это достаточно хороший показатель. Мы сегодня, можно сказать, добиваемся своей цели — если Москва и Московская область к нам едет, это значит, что у нас и уровень обслуживания достаточно хороший, качественный. И инвестиции качественные, и транспортная доступность", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.

Показатель ВРП туристской индустрии по Тверской области с 2016 по 2022 годы вырос на 57% — до 20,2 млрд рублей. В 2022 году объем полученных налоговых поступлений по отрасли вырос на 30% по отношению к 2021 году.

В настоящее время гостей в регионе принимают 318 отелей. К 2026 году за счет открытия новых объектов планируется увеличить их количество до 336. Это позволит увеличить турпоток на 41% по отношению к 2023 году, отметили в пресс-службе.

В этом и следующем годах в 7 муниципалитетах Верхневолжья создадут дополнительно 397 новых глэмпингов, там самым к 2025 году емкость номерного фонда увеличится еще на 700 мест.

Также федеральные средства по профильному нацпроекту в прошлом году привлечены для поддержки 107 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей региона, оказано содействие при реализации 42 проектов.

В Верхневолжье велась работа по созданию туристских кодов центров городов Твери и Торопца, продолжилось продвижение региона на столичных площадках. Так, в Москве прошла серия фотовыставок "В отпуск — каждые выходные" и "Зимняя сказка в Тверской области". С экспозициями ознакомились более 9 млн москвичей.

Притоку туристов способствуют различные мероприятия, которые проводятся в регионе. В 2023 году в туристском календаре событий их было 143.

В 2024 году основными станут масштабные мероприятия по случаю 950-летия первого летописного упоминания города Торопца. Также в новом сезоне к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина запланирован запуск туристических программ, проектов и событий, связанных с поэтом, обновление маршрута "Пушкинское кольцо Верхневолжья", объединяющего дворцовые и усадебные комплексы, гостиницы, исторические места, которые посещал Пушкин.

Как сообщалось, туристический поток в Тверскую область к 2026 году планируется увеличить до 4,3 млн человек.