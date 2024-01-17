«По данным онлайн-платформы Travelline, курорты Краснодарского края на будущее лето бронируются сейчас в среднем почти на 40% активнее, чем в январе прошлого года. Эксперты объясняют столь значительный рост тем, что многие российские отели намного раньше выставили летние цены, а также желанием самих туристов сэкономить за счет скидок на раннее бронирование», — говорится в сообщении.

Как сообщила глава пресс-службы «Алеана» Ирина Романова, многие отели, например, в Сочи еще в августе-сентябре дали цены на лето-2024, и бронирования начались раньше.

«Также раннее бронирование стимулируется желанием путешественников «зафиксировать» стоимость поездки. Цены на туры в Краснодарский край по разным объектам выросли от 5% до 20%. Всем очевидно, что с приближением высокого сезона они продолжат расти. В нашей компании к середине января спрос на летние туры в Сочи вырос на 46%, на Анапу – в 2 раза, Геленджик – на 15%, в Крым – в 1,5 раза по сравнению с показателями прошлого года», — рассказала Романова.

В компании «Дельфин» объемы раннего бронирования южных морских курортов сейчас опережают аналогичный период прошлого года примерно на 30%, средний рост стоимости размещения в компании оценивают в 19%.

«Темпы бронирования не могут нас не радовать, однако есть опасения, что такой потребительский оптимизм имеет свои пределы. В это же время год назад темпы также были очень высокими, однако к апрелю они стали снижаться. Если раньше у нас был плавный рост спроса в течение всего года, то в последнее время мы имеем два явных пика – январь-март и июнь-июль. Логика потребителей не совсем понятна. Одна из причин, возможно, это желание заранее инвестировать деньги в отдых на фоне невысоких цен, которые предлагает раннее бронирование», — пояснил генеральный директор туроператора Сергей Ромашкин.

По данным Travelline, в Краснодарском крае стоимость ночи выросла в среднем на 20%. При этом больше всего подорожали отели 3* – на 27%, средняя стоимость номера достигла 10-12 тыс. рублей. Отели 4-5* повысили цены на 12-18%, средняя стоимость номера в июне составит 17 тыс. рублей, а в июле – 20 тыс. рублей. Выше среднего по рынку подорожали гостиницы Геленджика (+53%), Красной Поляны (+48%), Сочи (+30%).

По словам Романовой, в Сочи на лето активно бронируют апартаменты, отели бюджетного сегмента и санатории. По ряду здравниц число бронирований относительно аналогичных дат прошлого года выросло вдвое. В Анапе наибольшим спросом пользуются туры в отели, работающие по системе all inclusive, санатории и объекты эконом-сегмента.

В 2023 году Краснодарский край, по данным администрации региона, принял рекордные 18,6 млн туристов.