"До середины марта текущего года начнутся изыскательские работы. Со второго квартала планируют приступить к обустройству площадки и прокладке коммуникаций с подключением к городским сетям. Начало основного этапа строительства предусмотрено на первый квартал 2025 года, после завершения проектирования и получения одобрения проекта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект будет реализовывать "Агентство развития проектных инициатив" (АРПИ, входит в ГК "Регион"), также ведет строительство российско-китайской канатной дороги между Благовещенском и китайским Хэйхэ.

На данном этапе на стройплощадке трансграничной канатной дороги специалисты завершили работы нулевого цикла и смонтировали более 70% конструкций первого этажа терминала, приступили к возведению несущих элементов второго этажа. В ближайшее время начнутся работы по возведению опоры.

Как сообщалось, по поручению президента РФ Владимира Путина центр российско-китайского делового сотрудничества федерального значения должен быть создан на территории Благовещенска до 2026 года. Правительство РФ совместно с Фондом "Росконгресс" и властями Амурской области должно до 1 марта 2024 года представить необходимые предложения. Центр должен включать конгрессно-выставочный центр, гостиницы и бизнес-центр.

Губернатор Василий Орлов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре прошлого года отмечал, что строительство конгрессно-выставочного центра потребует около 10 млрд рублей. Конгресс-зал сможет вместить не менее 1,5 тыс. человек. Помимо этого, экспозона и фудкорт, который будет привлекать дополнительный пешеходный трафик с набережной, займут более 10 тыс. кв метров. Остальное отдадут под офисные, торговые помещения и паркинг.

Площадка для деловых, общественных и развлекательных мероприятий в районе границы с Китаем будет располагаться на "Золотой миле" — искусственной насыпной территории на берегу реки Амур в центре Благовещенска.