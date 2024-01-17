Большая часть пассажиров — 1,13 млн человек — воспользовались внутрироссийскими рейсами, на международных направлениях было обслужено более 270 тыс. пассажиров.

В 2023 году впервые открыты прямые регулярные рейсы в Томск ("ЮВТ Аэро"), возобновлены полеты в Минск (Nordwind совместно с авиакомпанией "Икар") и Ташкент (Uzbekistan Airways).

"Из аэропорта начали выполнять полеты новые авиакомпании: в Египет — Almasria Universal Airlines, в Ереван — Shirak Avia, Southwind Airlines — в Анталью, Uzbekistan Airways — в Ташкент. Авиакомпания "Смартавиа" возобновила свою полетную программу из Нижнего Новгорода после перерыва", — говорится в сообщении.

Маршрутная сеть аэропорта в 2023 году включала 27 направлений, из них 20 — внутрироссийские.