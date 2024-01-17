"В водоемах столичных парков и природных территорий в честь Крещения Господня подготовят специальные проруби для купаний — майны. Считается, что крещенская вода обладает особыми свойствами, поэтому традиционно окунуться в купель спешат многие москвичи. В этом году проруби подготовят на 11 парковых и природных территориях. Крещенские купания пройдут 18 и 19 января", — сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Как отметил глава департамента Алексей Фурсин, слова которого привели в пресс-службе, "к каждой проруби организуют безопасный и удобный подход со специальными нескользящими настилами, поручнями для спуска и подъема".

"Возле мест для купаний будут открыты теплые помещения и шатры, где можно переодеться и согреться", — добавил Фурсин.

Следить за безопасностью горожан будут спасатели, полицейские и медработники. Все водоемы проверили специалисты Роспотребнадзора на предмет безопасности дна и качества воды. К майнам пригласят священнослужителей — они проведут праздничный молебен и освятят воду.

Проруби будут открыты в парках "Сокольники", "Фили", "Северное Тушино", на территории зоны отдыха "Левобережье", музее-заповеднике "Царицыно", в усадьбе Воронцово, в зоне отдыха "Борисовские пруды", в ландшафтном парке "Митино", в Терлецком лесопарке, в Серебряном бору, в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево".