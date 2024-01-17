Как отметил глава департамента Алексей Фурсин, слова которого привели в пресс-службе, "к каждой проруби организуют безопасный и удобный подход со специальными нескользящими настилами, поручнями для спуска и подъема".
"Возле мест для купаний будут открыты теплые помещения и шатры, где можно переодеться и согреться", — добавил Фурсин.
Следить за безопасностью горожан будут спасатели, полицейские и медработники. Все водоемы проверили специалисты Роспотребнадзора на предмет безопасности дна и качества воды. К майнам пригласят священнослужителей — они проведут праздничный молебен и освятят воду.
Проруби будут открыты в парках "Сокольники", "Фили", "Северное Тушино", на территории зоны отдыха "Левобережье", музее-заповеднике "Царицыно", в усадьбе Воронцово, в зоне отдыха "Борисовские пруды", в ландшафтном парке "Митино", в Терлецком лесопарке, в Серебряном бору, в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево".