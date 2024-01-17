Исследование стартовало в рамках поездки специалистов нацпарка в Индию в рамках сотрудничества с Национальным управлением по охране тигров (NTCA).

"Впервые для дальневосточного леопарда мы проанализировали такие демографические показатели, как прирост популяции, особенности выживаемости, пополнение и сменяемость особей в популяции. Такие же популяционные показатели были впервые получены для амурского тигра", — процитировали в сообщении научного сотрудника ФГБУ "Земля леопарда" Таисию Марченкову.

Как отмечает пресс-служба, национальное управление по охране тигров обладает большим опытом в полевых исследованиях больших кошек, который будет актуален и для дальневосточного леопарда. Индийские специалисты готовы поделиться своими научными методами, оптимизировать работу ученых нацпарка.

Фотомониторинг в нацпарке "Земля леопарда" проходит уже 9 лет, за это время было накоплено огромное количество данных, которые позволят получить достоверную информацию о демографических процессах в популяциях как дальневосточного леопарда, так и амурского тигра. В частности, ученые рассмотрят особенности роста популяции леопардов и вопросы ее внутренней динамики.

Кроме того, будет подробно исследовано взаимодействие леопардов и тигров, их сосуществование на одной территории. По предварительных данным, эти два вида краснокнижных хищников могут спокойно жить рядом друг с другом, так как по-разному используют ресурсы; самки леопарда спокойно заводят детенышей в местах, где зафиксировано большое количество амурских тигров.

Дальневосточный леопард — самая редкая из крупных хищных кошек на планете, вид занесен в Красную книгу. Обитает на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. В РФ большая часть популяции живет на территории нацпарка "Земля леопарда". Число дальневосточных леопардов на заповедных территориях Приморского края к весне 2023 года выросло до 125 особей. На территории нацпарка, по последним данным, живет 97 особей. Также в нацпарке "Земля леопарда" живет 58 особей амурского тигра.