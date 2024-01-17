"Около 15 млн человек узнали о работе более чем 130 промышленных предприятий в рамках проекта "Открой#Моспром" за пять лет", — написал Собянин в своём телеграм-канале в среду.

По словам мэра, профиль высокотехнологичных компаний самый разнообразный — от лифтостроения до производства мороженого. Среди них есть предприятия со столетней историей: косметическая фабрика "Свобода" и кондитерский концерн "Бабаевский".

В частности, в "Центре аддитивных технологий" участники проекта увидели, как на 3D-принтере печатают детали для авиадвигателей, вертолётов и гоночных болидов, а на предприятиях АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", ПАО "Ил" и НПО "Молния" узнали о том, как развивались отечественные космическая и авиационная отрасли, написал Собянин.

"Экскурсии проводились также онлайн. Например, по отраслевому кластеру лёгкой промышленности "Кунцево", — отметил Собянин.

По словам мэра, в рамках проекта организовано больше 30 фотовыставок, которые знакомили с особенностями работы разных производств столицы.

Всего в проекте реализуется около 10 различных форматов, в том числе спектакли и концерты на промышленных площадках, добавил он.