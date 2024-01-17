Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, в том числе задерживаются авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург и Горно-Алтайск, а также прибытие в Казань самолетов из Томска, Душанбе, Худжанда, Москвы и Петербурга.

В свою очередь, пресс-служба главы Татарстана сообщила в среду со ссылкой на данные ГК "Автодор", что ситуация на новой трассе М-12 "критическая, дорога закрыта с 820 по 550 км", и попросила жителей республики воздержаться от междугородних поездок "до нормализации ситуации с погодой и на дорогах".