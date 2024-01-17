"Юг (Байкала — ИФ) замерзает второй год подряд раньше, чем север, средняя часть. В этом как раз есть особенность, потому что если обратиться к статистике, то первым замерзает север, в редких случаях средняя часть раньше севера может замерзнуть", — сказал Ломинога журналистам в среду.

"Это редкость, но такое случается", — отметил он.

По словам Ломиноги, раннему становлению льда на юге Байкала способствовали декабрьские морозы, также эта часть озера не такая глубокая, как та же средняя, "остывание водной поверхности произошло быстрее".

В свою очередь заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Наталья Домбровская уточнила, что морозы в минувшем декабре были продолжительными, они зашли на территорию области 6-8 декабря и продержались до 22-23 декабря.

"Такого продолжительного морозного периода не было с 1947 года", — сказала Домбровская.

Как сообщалось, в декабре в области местами наблюдались морозы с температурами воздуха до минус 40-45 градусов, в северных и верхнеленских районах — до минус 50 градусов. В Иркутске отмечалась аномально холодная погода со среднесуточной температурой до 17 градусов ниже климатической нормы.

Ломинога добавил, что это установление ледостава на юге Байкала оказалось недолговременным.

"В конце декабря у нас замерз юг Байкала, но потом произошло потепление, были шторма, и он вскрылся", — рассказал начальник отдела гидропрогнозов.

Он уточнил, что в целом юг Байкала замерз раньше нормы на несколько дней, средняя и северная части озера — на несколько дней позже нормы.

По состоянию на 15 января толщина льда в средней и северной частях Байкала составляет от 14 до 30 см — для средней части это около нормы, местами ниже нормы, для северной — на 14-16 см ниже нормы. На юге озера измерение толщины льда сейчас не проводится, так как ледяной покров еще не окреп.

Ожидается, что к середине марта толщина льда на Байкале наберет свои максимальные значения.