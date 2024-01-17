"Количество обслуженных пассажиров в аэропорту города Кургана за 2023 год составило 154,3 тыс. человек. Прирост к уровню 2022 года составил 11%", — уточнил сотрудник компании.

Регулярные рейсы в минувшем году выполняли четыре авиакомпаний по направлениям Москва, Сургут, Санкт-Петербург, Сочи. Направление в Москву являлось наиболее востребованным у пассажиров. По данному направлению за 2023 год было перевезено 94,6 тыс. пассажиров, отметили в компании.

Грузооборот аэропорта за 2023 год составил 363 тонны. Ранее сообщалось, что в 2022 году грузооборот компании составил 147 тонн.