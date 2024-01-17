"Художники Ленинградского союза воевали в армии и на флоте. Защищали Ленинград в народном ополчении. Поддерживали боевой дух бойцов и жизненную силу ленинградцев ежедневно появлявшимися на улицах города агитплакатами "Окна ТАСС" и "Боевой карандаш". Делали зарисовки архитектурных памятников блокадного города, которые впоследствии помогли реставраторам восстановить утраченные во время бомбёжек детали зданий", — говорится в сообщении.

В годы блокады продолжалась и выставочная деятельность Союза. "Ленинград в дни Отечественной войны", Выставка плаката, "Партизанское движение в Ленинградской области" — такие выставки прошли в 1942 году.

Выставка "Подвигу блокадного Ленинграда посвящается" сформирована из лучших произведений прошлых лет и последнего десятилетия. Свои работы представили художники-ветераны, заслуженные художники России: Всеволод Петров-Маслаков, Валентина Анопова, Тамара Дмитриева; а также постоянные участники выставки Дмитрий Бучкин, Евгений Коньков, Александр Гордин, Павел Вандышев, Маргарита Изотова.

В экспозицию вошло более 200 работ: живопись, скульптура, графика, художественная фотография, декоративно-прикладное искусство, керамика, искусство театральных художников и художников-иконописцев, публикации искусствоведов.

У посетителей будет возможность увидеть новую инсталляцию искусствоведа Владимира Васильева, который представит уникальные работы блокадных лет. Медиапроект "Блокадный дневник" познакомит с работой и жизнью ленинградских художников в условиях блокады в здании Союза художников.

В экспозицию выставки включён мультимедийный стенд с демонстрацией проекта "Художники блокадного Ленинграда" с видами города и портретами художников.